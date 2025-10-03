Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 3 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на увольнение министра культуры Литвы после вопроса «чей Крым»

Чепа: Уволенный министр культуры Литвы знает, чей Крым, но побоялся сказать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что уволенный министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс не смог прямо ответить на вопрос «чей Крым», так как понимает, что он принадлежит России, но боится это произнести. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

«Мы с вами много раз слышали, что высокие политические деятели, в первую очередь в США, не знали, где находится Грузия, не знали, где находится Украина, как и многие другие страны. Может быть, он и Крым не знает, где находится. Понятно, чей Крым. (…) Скорее всего, он все-таки понимает, что Крым [принадлежит] России, но боится это сказать», — сказал Чепа.

Ранее портал Lryras.lt сообщал о том, что литовский министр культуры Игнотас Адомавичюс был уволен со своей должности после ответа на вопрос «чей Крым». По информации издания, деятельность министра вызывала недовольство на протяжении всего месяца его работы. Однако, уточняет СМИ, увольнению способствовало интервью, где Адомавичюс не смог прямо ответить на вопрос «чей Крым?».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Китайский эксперт оценил мессенджер MAX

    Раскрыто чисто осужденных в России наемников

    Макрон посетовал на вырождение демократии в Европе

    Умерла народная артистка России Нина Гуляева

    Вучич пригрозил Косово войной

    Известного футболиста заподозрили в копировании причесок принцессы Дианы

    По факту крушения самолета в Красноярском крае возбудили дело

    Sony собралась похоронить PlayStation 4

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости