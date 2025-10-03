В России отреагировали на увольнение министра культуры Литвы после вопроса «чей Крым»

Чепа: Уволенный министр культуры Литвы знает, чей Крым, но побоялся сказать

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что уволенный министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс не смог прямо ответить на вопрос «чей Крым», так как понимает, что он принадлежит России, но боится это произнести. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

«Мы с вами много раз слышали, что высокие политические деятели, в первую очередь в США, не знали, где находится Грузия, не знали, где находится Украина, как и многие другие страны. Может быть, он и Крым не знает, где находится. Понятно, чей Крым. (…) Скорее всего, он все-таки понимает, что Крым [принадлежит] России, но боится это сказать», — сказал Чепа.

Ранее портал Lryras.lt сообщал о том, что литовский министр культуры Игнотас Адомавичюс был уволен со своей должности после ответа на вопрос «чей Крым». По информации издания, деятельность министра вызывала недовольство на протяжении всего месяца его работы. Однако, уточняет СМИ, увольнению способствовало интервью, где Адомавичюс не смог прямо ответить на вопрос «чей Крым?».

