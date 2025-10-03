В российском городе проститутка попала в больницу из-за одного желания клиента

Mash: В Петербурге проститутка попала в больницу после секса на столе из стекла

В Санкт-Петербурге проститутка попала в больницу из-за одного желания клиента. Как утверждает Telegram-канал Mash, жрица любви получила травмы после секса на столе из стекла.

По данным издания, россиянка приехала по адресу. Вызвавший ее горожанин с порога заявил, что хочет вступить с ней в интимную близость необычным образом — он предложил заняться этим на журнальном столике.

Предмет интерьера не выдержал веса женщины. В результате она порезалась разлетевшимися осколками. Жрицу любви госпитализировали с колото-резаными ранами в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что врачи достали огурец из жительницы Уфы. Овощ оказался в теле 21-летней россиянки после экстремальных секс-практик.

В больнице вытащили овощ и назначили ректоманоскопию, чтобы убедиться, что прямая кишка не повреждена и других посторонних предметов в девушке нет.