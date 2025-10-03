Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 3 октября 2025Интернет и СМИ

В сети назвали самые переоцененные города мира

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sui Xiankai / XinHua / Globallookpress.com

Пользователи портала Reddit перечислили самые переоцененные, по их мнению, города планеты. Значительное количество комментаторов назвали таковым Дубай.

«Это самое пресное, стерильное, бездушное, безмозглое, материалистическое, шовинистическое, поверхностное, дорогое, элитарное, безликое, бесхарактерное место на планете. Абсолютный культурный вакуум, лишенный какой-либо архитектурной или исторической красоты или значимости. Дубай — это не конец света, но оттуда можно его увидеть», — написал один из пользователей.

Еще одним популярным вариантом ответа оказался Лас-Вегас. По мнению посетителей портала, в нем царят слишком большой ажиотаж и суматоха. При этом раньше с этим можно было смириться, однако теперь город стал еще и чрезмерно дорогим.

Среди других упомянутых вариантов чаще других встречались американские города Лос-Анджелес и Майами, мексиканский Канкун, столица Египта Каир, а также ирландский Дублин и Париж.

«Даже как-то неловко это говорить, но не находите ли вы, что Париж — чрезмерно грязный и уж очень дорогой город?» — написал один из комментаторов, объясняя свой выбор.

Ранее другие пользователи Reddit перечислили города Европы, которые произвели на них наиболее отталкивающее впечатление. Среди наиболее популярных ответов нередко встречалась столица БельгииБрюссель.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Samsung срочно изменила планы по выпуску смартфонов

    В Купянске целое подразделение ВСУ сдалось в плен ВС РФ

    Венесуэла оценила договор с Россией

    Следователи рассказали о найденных вещах в машине пропавшей семьи в российском регионе

    Арестованный российский чиновник заявил об отсутствии денег на побег

    «Чешский Трамп». Еще один противник помощи Украины скоро придет к власти в Европе. Чем он напугал ЕС и Киев?

    В сети назвали самые переоцененные города мира

    В ГД предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

    На месте пропавшей российской семьи заметили двух медведей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости