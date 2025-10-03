В сети назвали самые переоцененные города мира

Пользователи портала Reddit перечислили самые переоцененные, по их мнению, города планеты. Значительное количество комментаторов назвали таковым Дубай.

«Это самое пресное, стерильное, бездушное, безмозглое, материалистическое, шовинистическое, поверхностное, дорогое, элитарное, безликое, бесхарактерное место на планете. Абсолютный культурный вакуум, лишенный какой-либо архитектурной или исторической красоты или значимости. Дубай — это не конец света, но оттуда можно его увидеть», — написал один из пользователей.

Еще одним популярным вариантом ответа оказался Лас-Вегас. По мнению посетителей портала, в нем царят слишком большой ажиотаж и суматоха. При этом раньше с этим можно было смириться, однако теперь город стал еще и чрезмерно дорогим.

Среди других упомянутых вариантов чаще других встречались американские города Лос-Анджелес и Майами, мексиканский Канкун, столица Египта Каир, а также ирландский Дублин и Париж.

«Даже как-то неловко это говорить, но не находите ли вы, что Париж — чрезмерно грязный и уж очень дорогой город?» — написал один из комментаторов, объясняя свой выбор.

Ранее другие пользователи Reddit перечислили города Европы, которые произвели на них наиболее отталкивающее впечатление. Среди наиболее популярных ответов нередко встречалась столица Бельгии — Брюссель.