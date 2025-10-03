Ценности
18:45, 3 октября 2025

В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Malcolm Mackenzie / PA Images / Getty Images

В сети раскритиковали внешность британской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото. Материал приводит Daily Mail.

56-летнюю звезду фильма «Маска Зорро» запечатлели на турнире по гольфу Alfred Dunhill Links в Сент-Андрусе, Шотландия. Она предстала на полученных снимках с клюшкой, позируя в синем спортивном наряде, который состоял из куртки и узких брюк. Также артистка надела белые кроссовки и панаму, под которую убрала волосы.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Что у нее со ртом? Она раньше была такой красивой», «Потратила кучу денег на пластику, а она не стоит и копейки», «Ничто так не подчеркивает признаки старения, как черный цвет волос, темная одежда и яркий макияж», «Выглядит намного старше своих лет», — заявили юзеры.

В сентябре 2024 года Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное откровенное фото в честь 80-летия мужа — американского актера Майкла Дугласа.

