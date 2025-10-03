Мир
13:41, 3 октября 2025

В Сингапуре задержали россиянина

В Сингапуре задержали россиянина, он обвиняется в нарушении законодательства США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yong Teck Lim / АР

В Сингапуре задержали россиянина, он обвиняется в нарушении законодательства США. Об этом сообщило российское посольство в Telegram-канале.

«3 октября полиция Республики Сингапур задержала гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства», — говорится в публикации.

Гражданин России был задержан по обвинению в кибермошенничестве, ему грозит экстрадиция в США. Посольство связалось с полицией и получило подтверждение факта задержания.

Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с близкими россиянина, которым передали данные местных адвокатов.

Ранее в Доминикане задержали 25-летнего россиянина, который, по данным правоохранителей, связан с «фабрикой троллей».

