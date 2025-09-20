Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 20 сентября 2025Мир

В Доминикане задержали россиянина из-за «фабрики троллей»

В Доминикане задержали 25-летнего россиянина из-за фабрики троллей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ricardo Rojas / Reuters

В Доминикане задержали 25-летнего россиянина, который, по данным правоохранителей, связан с «фабрикой троллей». Об этом сообщила Доминиканская прокуратура на своем сайте.

По информации прокуратуры, в Доминикане во время операции в резиденции Palmas del Sol задержали гражданина России Дмитрия Новикова. Правоохранители выяснили, что мужчина связан с проектом, известным как «Лахта», который занимается созданием и распространением цифрового контента, направленного на политические кампании и дезинформации в соцсетях.

Россиянин, как уточняется, стремился скрыть свое гражданство и происхождение контента, который он распространял, — доказательства его преступления нашли во время обыска. Финансирование проекта проходило через криптовалютные кошельки, в том числе через платформу Binance.

Ранее Великобритания обвинила Россию в том, что Москва использует «фабрику троллей» для написания комментариев в соцсетях с целью распространения дезинформации о событиях на Украине. Российская «фабрика троллей» использует мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников. В их обязанности входит мониторить страницы критиков Кремля, а затем активно спамить комментариями в поддержку действий России и президента Владимира Путина, заявляли в МИД страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпиаду-2026

    Онколог объяснила рост числа случаев рака легких у людей до 45 лет

    В Европе заявили об измотанности из-за непостоянства Трампа в отношении России

    Грузинские наемники ВСУ ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы

    Мизулина выложила фото с Shaman перед «Интервидением»

    В Госдуме высказались о признании военблогера Алехина иноагентом

    Артиллерист сравнил ВСУ с загнанными зверями

    Панда Катюша нашла бамбуку неожиданное применение и попала на видео

    Путин выделил деньги из личного фонда для учителей Южной Осетии

    В Доминикане задержали россиянина из-за «фабрики троллей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости