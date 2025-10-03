Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 3 октября 2025Бывший СССР

В Славянске и Краматорске пропал свет после ударов по ТЭЦ

Глава Донецкой ОВА Филашкин: В Славянске, Краматорске пропал свет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

В Славянске, Краматорске и Константиновке пропал свет после российских ударов. Об этом сообщает в Telegram глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

«Без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска», — заявил чиновник.

Отмечается, что накануне отключения электричества в Краматорске прозвучала серия взрывов. По сообщению Telegram-канала «Военкоры Русской весны», в районе ТЭЦ в Краматорске поднимается столб дыма.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины на фоне российских атак эвакуирует учебные центры из Черниговской области вглубь страны. Причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском, который привел к потерям среди мобилизованных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    Ночной налет медведя-угонщика попал на видео

    Джулия Фокс примерила прозрачное нижнее белье для рекламы

    Порвавшие российский паспорт матерщинники попали на видео

    Поставки устаревших ракет США прокомментировали словами «еще живы»

    Эксперт назвал опасные осенние привычки автолюбителей

    Неопознанные дроны впервые появились над базой бундесвера в Германии

    В Праге усилили меры безопасности из-за сообщения о приближающихся дронах

    Малышева раскрыла способ употреблять соль без риска для здоровья

    Наркотики на 1,5 миллиарда рублей спрятали среди дынь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости