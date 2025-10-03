Россия
В СПЧ призвали популяризировать кокошники после одобрения Путина

Анна Щербакова
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) РФ Кирилл Кабанов призвал популяризировать ношение кокошников после одобрения Владимира Путина. Своим комментарием он поделился в Telegram-канале.

Правозащитника порадовал тот факт, что дети и взрослые в России начали обращаться к национальным истокам и транслировать их в одежде.

Кабанов счел вопиющей историю, когда в Березовском в Свердловской области учительница запретила девочке появляться на занятиях в кокошнике. Член СПЧ отметил, что многие российские дизайнеры стали использовать традиционные мотивы и элементы национальной одежды, тонко вписывая их в современность, и возрождать забытые промыслы.

Он уверен, что прививать культурно-исторические ценности нужно с самого детства.

2 октября Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что его радуют девушки в кокошниках.

