21:49, 3 октября 2025Мир

В США захотели выпустить монеты с изображением Трампа

Fox Business: Казначейство США захотело выпустить монеты с изображением Трампа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mattie Neretin - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в один доллар с изображением президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

Уточняется, что этот шаг планируется в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов. Согласно проекту, Трамп будет изображен с поднятым кулаком на фоне американского флага. Подчеркивается, что этот образ отсылает к фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году.

Однако представитель Казначейства отметил, что окончательный дизайн еще не утвержден.

Ранее стало известно, что в США прекратится выпуск одноцентовых монет (пенни). Принятое решение Трамп обосновал высокой стоимостью изготовления этих монет.

