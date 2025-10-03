В США захотели выпустить монеты с изображением Трампа

Fox Business: Казначейство США захотело выпустить монеты с изображением Трампа

Казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в один доллар с изображением президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

Уточняется, что этот шаг планируется в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов. Согласно проекту, Трамп будет изображен с поднятым кулаком на фоне американского флага. Подчеркивается, что этот образ отсылает к фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году.

Однако представитель Казначейства отметил, что окончательный дизайн еще не утвержден.

Ранее стало известно, что в США прекратится выпуск одноцентовых монет (пенни). Принятое решение Трамп обосновал высокой стоимостью изготовления этих монет.