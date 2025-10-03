Из жизни
14:14, 3 октября 2025

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

RTL: Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу своего сына Гийома
Юлия Юткина

Кадр: RTL

Великий герцог Люксембургский Анри передал престол сыну Гийому. Об этом сообщает телеканал RTL.

3 октября 70-летний Анри подписал последний великокняжеский указ и официально отрекся от престола в пользу 43-летнего Гийома. На церемонии во дворце присутствовали представители бельгийского и голландского королевских домов, а также председатели Европейского совета и Европарламента.

После отречения премьер-министр страны Люк Фриден поблагодарил Анри за плодотворное правление: тот возглавлял государство почти 25 лет. Он заявил, что этот период был временем мира, свободы и процветания Люксембурга.

Новый монарх заявил, что будет выполнять обязанности, возложенные на него Конституцией, ответственно и добросовестно. «Я обещаю всегда сохранять политический нейтралитет и защищать наши основные демократические принципы», — добавил Гийом. С ним на престол взошла и его супруга — бельгийская графиня Стефани де Ланнуа.

Ранее сообщалось о возможном воссоединении принцев Гарри и Уильяма в Великобритании после многолетнего конфликта. Предполагается, что братья могут встретиться во время рождественских праздников.

