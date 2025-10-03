Из жизни
00:31, 3 октября 2025Из жизни

Волны выбросили на берег загадочное существо

В Великобритании на берегу нашли огромного морского червя
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Reinhard Dirscherl / imagebroker.com / Globallookpress.com

В британском графстве Суффолк волны выбросили на берег загадочное существо с яркими щетинками. Об этом сообщает издание The Sun.

Странное морское животное заметила пара, гулявшая с собакой. Длина найденного экземпляра составляла около 15 сантиметров. По словам нашедшего, существо выглядело так, будто прибыло с другой планеты.

Позднее находку удалось идентифицировать. Существо оказалось огромным морским червем из семейства Aphroditidae. Его представители обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря и нередко оказываются на берегу после шторма.

У взрослых особей Aphroditidae длина тела обычно составляет 7,5–15 сантиметров, отдельные экземпляры вырастают до 30 сантиметров в длину. Тело покрыто параподиями и щетинками, глаз у червя нет. Спинные щетинки обычно отливают красным, но при определенном освещении вспыхивают зеленым и синим цветами.

В июне сообщалось, что гигантская луна-рыба, которую нашли на пляже в США, оказалась представителем нового вида. На берег в штате Орегон вынесло так называемую луну-рыбу обманщика.

