В Великобритании на берегу нашли огромного морского червя

В британском графстве Суффолк волны выбросили на берег загадочное существо с яркими щетинками. Об этом сообщает издание The Sun.

Странное морское животное заметила пара, гулявшая с собакой. Длина найденного экземпляра составляла около 15 сантиметров. По словам нашедшего, существо выглядело так, будто прибыло с другой планеты.

Позднее находку удалось идентифицировать. Существо оказалось огромным морским червем из семейства Aphroditidae. Его представители обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря и нередко оказываются на берегу после шторма.

У взрослых особей Aphroditidae длина тела обычно составляет 7,5–15 сантиметров, отдельные экземпляры вырастают до 30 сантиметров в длину. Тело покрыто параподиями и щетинками, глаз у червя нет. Спинные щетинки обычно отливают красным, но при определенном освещении вспыхивают зеленым и синим цветами.

