Из жизни
03:01, 3 октября 2025Из жизни

Вооруженный ножницами извращенец попытался затащить девушку в туалет и потрогать за грудь

Japan Times: 27-летняя японка отбилась от вооруженного ножницами мужчины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: sevenke / Shutterstock / Fotodom

В Японии арестовали мужчину, который попытался затащить в туалет случайно встреченную на остановке девушку. Об этом пишет Japan Times.

Инцидент произошел в городе Тикудзэн, префектура Фукуока, в воскресенье, 28 августа. 52-летний Хироюки Сугимото сидел на автобусной остановке, когда туда подошла 27-летняя девушка и села рядом с ним. Оказалось, что мужчина был вооружен ножницами. Он приставил лезвия к животу девушки и потребовал, чтобы она пошла с ним. Затем Сугимото схватил японку за плечи и попытался затащить в общественную уборную.

Девушка вырвалась и бросилась в ближайшее полицейское отделение. Правоохранители сразу же прибыли на остановку и арестовали Сугимото за попытку изнасилования. «Я пытался отвести ее в туалет не для того, чтобы изнасиловать. Я просто хотел потрогать ее за грудь», — оправдался извращенец после ареста.

Ранее в Японии мальчик спас сестру от извращенца, который тащил ее в туалет. Мальчик не дал мужчине закрыть дверь кабинки и позвал на помощь.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
