Из жизни
16:57, 3 октября 2025Из жизни

Воры украли партию виски стоимостью 83 миллиона рублей

В США неизвестные украли 12 тысяч бутылок редкого односолодового виски
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ted S. Warren / AP

Крупная партия виски была похищена со склада винокурни Westland Distillery в США. Об этом сообщает The Associated Press.

В конце июля неизвестные воры использовали грузовик и поддельные документы на транспортировку, чтобы вывезти из винокурни 12 тысяч бутылок крафтового виски, общая стоимость которых оценивается в миллион долларов (около 83 миллионов рублей).

Среди украденного оказалась практически половина тиража первого десятилетнего виски Garryana, над созданием которого производитель работал более десяти лет. Этот редкий односолодовый виски выдерживался в бочках из дуба Кверкус гарриана, произрастающего на тихоокеанском Северо-Западе. Возместить эту потерю невозможно.

По словам управляющего винокурни Джейсона Мура, произошедшее представляет собой «сложную мошенническую схему с перевозчиком». Эксперт Марк Гиллеспи, ведущий подкаста WhiskyCast, отметил, что злоумышленникам будет крайне сложно реализовать столь уникальный виски на законном рынке. «Если кто-то пытается предложить вам ящик виски Westland прямо сейчас, я бы вызвал полицию», — предупредил специалист.

В 2024 году во Франции неизвестные проникли в легендарный парижский ресторан Tour d'Argent («Серебряная башня») и вынесли оттуда вина на 60 тысяч евро. Это вторая кража вина из Tour d'Argent. Злоумышленники украли около 750 бутылок.

