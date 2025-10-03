Забота о себе
Врачи предупредили об опасности сушилок для рук

SHOT: Врачи рассказали о передающих инфекцию сушилках для рук
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Медики предупредили, что сушилки для рук наносят вред для здоровья и могут передавать дыхательную инфекцию, а также золотистый стафилококк. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам врачей, такие устройства являются опасными, поскольку буквально являются боксами с бактериями. Это связано с тем, что воздух в них берется из помещений. Кроме того, в общественных туалетах, где устанавливаются такие сушилки, их могут просто редко мыть и прочищать, что приводит к скоплению микроорганизмов.

Специалисты отмечают, что при ослабленном иммунитете могут возникнуть диарея и тошнота. Чтобы избежать возможных опасностей, врачи советуют тщательно мыть руки с мылом — не менее 30 секунд. Кроме того, после их необходимо обрабатывать антисептиком.

Ранее терапевт Кайван Хан сказал, что для защиты организма от простуды необходимо высыпаться. Глубокий сон позволяет человеку выработать белки, клетки и антитела, которые борются с инфекциями и воспалениями.

