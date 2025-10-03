ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Губернатор сообщил о последствиях удара и экологической ситуации

Глава Пермского края Махонин заявил об атаке на химзавод «Азот» в Березниках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) город Березники в Пермском крае. В этом населенном пункте, находящемся в полутора тысячах километров от границы с Украиной, расположен химзавод. Подробности об атаке и ее последствиях рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Химзавод приостановил работу

В атакованных украинскими беспилотниками Березниках находится завод «Азот» группы «Уралхим». По словам главы Пермского края, предприятие во время атаки БПЛА было вынуждено приостановить работу.

На «Азоте» была кратковременная остановка технологического цикла Дмитрий Махонин губернатор Пермского края

Глава региона уточнил, что в настоящее время завод работает в штатном режиме. Также он заверил, что угроз экологической ситуации в регионе нет, безопасности жителей ничто не угрожает. В управлении МЧС России по Пермскому краю также сообщили, что силы ведомства за прошедшие сутки к ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера не привлекались.

Завод «Азот» является единственным в России производителем высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия, сообщается на сайте «Уралхима». Уточняется, что в основном предприятие производит жидкий технический аммиак, аммиачную воду, карбамид, азотную кислоту, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру. Последняя используется в том числе для производства взрывчатки.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В результате атаки пострадал жилой дом

По информации Махонина, беспилотники атаковали город ночью. Один из дронов повредил двухквартирный жилой дом на улице Большевистской. Его жильцам предоставили временное жилье, а Министерству труда и социального развития региона поручили проработать вопрос компенсации потерянного имущества.

К счастью, жертв нет Дмитрий Махонин губернатор Пермского края

В городе был развернут оперативный штаб. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, рассказал глава Березников Алексей Казаченко.

«Жилой двухквартирный дом на улице Большевистской оцеплен, выставлена охрана. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия», — поделился подробностями Казаченко, уточнив, что специалисты по оценке ущерба ожидают разрешения, чтобы зайти в помещения и оценить масштаб.

В сети появилось фото из атакованных ВСУ минувшей ночью Березников. На снимке виден жилой дом, охваченный огнем, и автомобиль пожарной службы.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

ВСУ атаковали еще четыре региона России

По информации Министерства обороны России, в ночь на пятницу, 3 октября, российские Вооруженные силы сбили украинские БПЛА еще над четырьмя регионами страны, а также над Черным морем.

Так, над территорией Воронежской области было сбито четыре беспилотника ВСУ, над территорией Белгородской области и Республики Крым — по три, над Курской областью — один. Еще девять дронов ликвидировали над акваторией Черного моря.

Таким образом, ВСУ атаковали Россию не менее чем двумя десятками дронов в ночь на 3 октября.