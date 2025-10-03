Бывший СССР
Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме

Зеленский: ВС РФ ударили по газовым объектам 35 ракетами, только половину сбили
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массивный удар по энергосистеме республики. Он отметил в своем вечернем видеообращении в Telegram, что только газовые объекты были атакованы 35 российскими ракетами.

«Только в одном ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киеву нужна помощь Запада, чтобы пережить зиму после российских ударов по энергетике. По его словам, атака ВС РФ в ночь на 3 октября в Харьковской и Полтавской областях нанесла значительный ущерб.

