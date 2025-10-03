Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

Кинолог Атертон назвал английских мастифов лучшими собаками для занятых людей

Знаменитый британский кинолог назвал три породы собак, которые лучше всего подходят для много работающих людей. Об этом пишет Irish Mirror.

Уилл Атертон много лет занимается дрессировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписаны более 900 тысяч человек. Он отметил, что любой собаке нужны забота и внимание, однако есть породы, которые не так энергичны. Они хорошо подойдут для постоянно занятых людей.

На первое место в списке кинолог поставил английского мастифа. Атертон рассказал, что сам держит собаку этой породы и она весь день «или дремлет, или спит без задних ног». «Приласкайте ее, накормите, обустройте удобную лежанку, а она будет счастлива как никогда!» — заявил он.

То же самое, по словам Атертона, относится и к сенбернарам. Он назвал эту породу почти полным аналогом английского мастифа. На третье место кинолог поставил английского бульдога. Атертон отметил, что эти собаки немного упрямее и с ними надо заниматься, однако и они не будут требовать постоянного внимания. Кинолог добавил, что английские бульдоги отлично приживаются в любой обстановке, а когда остаются одни дома — просто мирно дремлют на лежанке, не испытывая стресса.

Ранее Атертон назвал породу собак, которая выглядит очаровательной, однако станет ужасным выбором для большинства владельцев. По его словам, из-за обостренных охотничьих инстинктов английский спрингер-спаниель устроит в качестве питомца далеко не всех.