Из жизни
11:09, 3 октября 2025Из жизни

Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

Кинолог Атертон назвал английских мастифов лучшими собаками для занятых людей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vira Sivachuk / Shutterstock / Fotodom  

Знаменитый британский кинолог назвал три породы собак, которые лучше всего подходят для много работающих людей. Об этом пишет Irish Mirror.

Уилл Атертон много лет занимается дрессировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписаны более 900 тысяч человек. Он отметил, что любой собаке нужны забота и внимание, однако есть породы, которые не так энергичны. Они хорошо подойдут для постоянно занятых людей.

На первое место в списке кинолог поставил английского мастифа. Атертон рассказал, что сам держит собаку этой породы и она весь день «или дремлет, или спит без задних ног». «Приласкайте ее, накормите, обустройте удобную лежанку, а она будет счастлива как никогда!» — заявил он.

То же самое, по словам Атертона, относится и к сенбернарам. Он назвал эту породу почти полным аналогом английского мастифа. На третье место кинолог поставил английского бульдога. Атертон отметил, что эти собаки немного упрямее и с ними надо заниматься, однако и они не будут требовать постоянного внимания. Кинолог добавил, что английские бульдоги отлично приживаются в любой обстановке, а когда остаются одни дома — просто мирно дремлют на лежанке, не испытывая стресса.

Ранее Атертон назвал породу собак, которая выглядит очаровательной, однако станет ужасным выбором для большинства владельцев. По его словам, из-за обостренных охотничьих инстинктов английский спрингер-спаниель устроит в качестве питомца далеко не всех.

