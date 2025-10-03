Звезда «Один дома» стал инвалидом

Актер Тим Карри сообщил, что прикован к инвалидной коляске после инсульта

Британский актер и певец Тим Карри сообщил, что по-прежнему не может самостоятельно передвигаться после перенесенного инсульта. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Карри рассказал, что инсульт случился в 2012 году. В тот день он пришел на массаж и не подозревал, что что-то не так. По словам актера, тревогу забил массажист, который настоял на том, чтобы вызвать скорую. Артист посчитал это «глупостью», однако прибывшие медики объяснили серьезность ситуации.

«Я до сих пор не могу ходить, прикован к этой коляске. Это очень ограничивает», — поделился Карри.

Тим Карри наиболее известен по ролям в проектах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и «Оно». В настоящее время 79-летний актер продолжает работать, озвучивая мультфильмы и видеоигры.

Ранее сообщалось, что звезда сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти» Эрик Дэйн с трудом разговаривает и потерял способность самостоятельно ходить на фоне прогрессирующего бокового амиотрофического склероза.