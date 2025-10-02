Культура
16:31, 2 октября 2025

Звезда «Эйфории» потерял способность самостоятельно передвигаться

Тяжелобольной актер Эрик Дэйн утратил способность самостоятельно передвигаться
Ольга Коровина

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Американский актер Эрик Дэйн с трудом разговаривает и потерял способность самостоятельно ходить. Подробности его состояния раскрыло издание Daily Mail.

На новом видео, снятом корреспондентами в аэропорту, 52-летнего Дэйна запечатлели в инвалидной коляске. Актер, известный по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти», обратился к поклонникам и призвал их «сохранять веру». Отмечается, что ему с трудом удалось произнести даже несколько слов.

По словам инсайдеров, Дэйна поддерживает семья, однако его состояние с каждым днем ухудшается. «Это очень грустно, но Эрик старается держать лицо и радоваться тому, что имеет. Потому что знает, что завтрашнего дня для него может и не быть», — поделился собеседник издания.

В апреле Дэйн сообщил, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое со временем приводит к параличу и атрофии мышц. Пациенты медленно теряют возможность самостоятельно ходить, есть и даже дышать. Известно, что от этого заболевания страдал британский ученый Стивен Хокинг.

