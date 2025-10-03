Экономика
15:21, 3 октября 2025

Акции Raiffeisen взлетели после новости о компенсации за потерю денег в России

Акции RBI выросли после новости о готовности ЕС компенсировать ей потери в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

На фоне новости о готовности Евросоюза отменить санкции в отношении австрийской строительной компании Strabag и передать Raiffeisen Bank International (RBI) ее долю, принадлежащую связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской структуре, акции банковской группы взлетели почти на девять процентов. Об этом пишет Bloomberg.

На пике их стоимость доходила до 31,58 евро, что стало наибольшим приростом за два месяца. Стоимость самого актива оценивается в два миллиарда евро.

Решение, которое еще не принято, связано с тем, что ранее российский суд по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» изъял аналогичную сумму у Райффайзенбанка, российской «дочки» RBI.

Поводом для иска стал срыв сделки, в рамках которой «Распериа» хотела продать Райффайзенбанку 27,78 процента капитала Strabag SE, а тот передал бы их материнской группе в качестве дивидендов. Однако RBI не смогла добиться разрешения от органов власти.

Головная структура хотела вывести часть застрявших в России доходов своей «дочки», что стало бы нарушением санкций, так как для российской стороны, по сути, это стало бы продажей заблокированного актива по рыночной стоимости. Противники отмены санкций против Strabag предупреждают, что, если решение утвердят, воспользоваться лазейкой захотят многие.

Сторонники передачи активов напоминают, что если этого не сделать, то после снятия санкций «Распериа», уже получившая деньги за актив, останется его владельцам. Однако еще один собеседник Financial Times (издание узнало о готовящемся решении) считает, что потери должны стать для RBI расплатой за желание продолжать бизнес в России.

