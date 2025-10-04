19-летняя невеста Лепса снялась в одних трусах

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в откровенном виде на массаже

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в откровенном виде. Соответствующий ролик появился в сторис на ее странице Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя студентка предстала на размещенных кадрах лежащей на массажном столе. Она позировала в одних трусах, прикрыв часть обнаженного тела полотенцем.

При этом возлюбленная 63-летнего музыканта уложила волосы в гладкий пучок и нанесла маску на лицо. «После тяжелой рабочей недели нахожу время для себя и тела», — указала в подписи автор поста.

В сентябре Аврора Киба в мини-платье и с крестом снялась в откровенных позах.