Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

Росавиация: В аэропорту Нижнего Новгорода Стригино ввели ограничения на полеты

Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде временно ограничил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. По уточнению ведомства, меры начали действовать еще в 02:05 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

В ночь с 3 на 4 октября еще три российских аэропорта ограничивали работу на прием и выпуск самолетов. Меры были приняты в воздушных гаванях Саратова (Гагарин) и Волгограда, а позднее ограничения коснулись аэропорта Калуги.