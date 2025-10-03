Путешествия
23:40, 3 октября 2025
Путешествия

В аэропортах двух российских городов ввели ограничения

Росавиация: Работу аэропортов Саратова и Волгограда ограничили
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова (Гагарин) и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

3 октября в аэропорту Сочи задержали 24 рейса. При этом три воздушных судна, которые уходили на запасные аэродромы, приземлились в Сочи — они обслуживались в порядке очереди, затем вылетали в города назначения.

До этого сообщалось, что в аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск бортов из-за угрозы атак БПЛА.

