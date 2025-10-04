Силовые структуры
14:20, 4 октября 2025Силовые структуры

Часть глэмпинг-бизнеса Блиновской потребовали конфисковать в счет ее долгов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Часть глэмпинг-бизнеса «королевы марафонов» Елены Блиновской требуют конфисковать в счет ее долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что блогерша хотела построить бизнес по всей стране и вложилась в сеть глэмпингов — за пять лет планировалось открыть около 30 объектов. При этом отмечается, что сетевая знаменитость контролировала компанию «Ветер» с помощью мужа — предпринимателя Алексея Блиновского, во владении которого находилось 25 процентов фирмы.

В свою очередь, мужчина вышел из числа владельцев данного общества с ограниченной ответственностью перед тем, как Блиновскую признали банкротом. Однако финансовая управляющая настаивает на признании сделки недействительной, чтобы забрать долю в счет налоговых долгов инфлюэнсерши.

В сентябре была раскрыта возможная дата выхода на свободу Елены Блиновской.

