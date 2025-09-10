Силовые структуры
14:44, 10 сентября 2025

Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

Адвокат Мишонов заявил, что Блиновская уже может подать на УДО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Блогер Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег, уже может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом KP.RU рассказал адвокат Андрей Мишонов.

Женщина отсидела уже половину назначенного ей срока — если сложить домашний арест и СИЗО, получается 2 года 11 месяцев в колонии общего режима, объяснил Мишонов. По его словам, блогер может подать на УДО, когда приговор вступит в силу.

«Московские суды относятся к вопросам УДО более строго, нежели региональные», — рассказал юрист.

3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ. Также она оштрафована на 1 миллион рублей и лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года.

