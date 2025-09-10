Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

Адвокат Мишонов заявил, что Блиновская уже может подать на УДО

Блогер Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег, уже может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом KP.RU рассказал адвокат Андрей Мишонов.

Женщина отсидела уже половину назначенного ей срока — если сложить домашний арест и СИЗО, получается 2 года 11 месяцев в колонии общего режима, объяснил Мишонов. По его словам, блогер может подать на УДО, когда приговор вступит в силу.

«Московские суды относятся к вопросам УДО более строго, нежели региональные», — рассказал юрист.

3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ. Также она оштрафована на 1 миллион рублей и лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года.