Россия
23:10, 4 октября 2025

Пушилин сообщил о погибшей и пострадавших от удара беспилотника в ДНР

Пушилин: Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА в Макеевке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинский беспилотник атаковал Горняцкий район Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) смертельные травмы получила мирная жительница, еще два человека были ранены.

«Погибла женщина 1982 года рождения. Ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 года рождения, пострадал мужчина 1954 года рождения», — перечислил он.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов.

