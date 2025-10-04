Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 4 октября 2025Мир

Экс-помощник президента США раскрыл возможную модель соглашения по Украине

Грэм: Гарантии безопасности и разморозка активов РФ войдут в модель соглашения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В модель соглашения по урегулированию конфликта на Украине могут войти гарантии безопасности, разморозка активов и комитет по восстановлению Украины, отказ от расширения НАТО без договора со всеми членами альянса. Об этом заявил научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США Томас Грэм, курировавший стратегический диалог между Белым домом и Кремлем, сообщает РБК.

По словам экс-помощника, разрешение конфликта на Украине — это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса европейской безопасности. Он отметил, что Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам.

Грэм выразил мнение, что будет несколько переговорных треков, часть из которых потребует участия не только Москвы и Киева: гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета», роль НАТО в Европе, о которой необязательно договариваться со всеми участниками альянса, территориальный вопрос, разморозка российских активов и восстановление Украины, а также соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что если США передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), то они станут целью российских ЗРК «Витязь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные вновь атаковали позиции ВСУ из трубы

    Российский военный рассказал о позволившей вычислить позицию ВСУ оплошности противника

    Призывы Трампа не помешали Израилю продолжить бомбежки Газы

    Автобус с детьми столкнулся с двумя большегрузами в российском регионе

    По подозрению в расправе над малолетним сыном ветерана СВО задержаны девочки-подростки

    Верховный суд попросили ликвидировать «Партию роста»

    Экс-помощник президента США раскрыл возможную модель соглашения по Украине

    Экс-футболист сборной России посетил Великобританию и описал отношение англичан к нему

    Минобороны сообщило о поражении энергетических объектов на Украине

    На Украине вновь произошли проблемы с электричеством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости