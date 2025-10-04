Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:35, 4 октября 2025Бывший СССР

Экс-президент Грузии назвала провокацией беспорядки в стране

Зурабишвили: Захват президентского дворца в Тбилиси инсценирован властью
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией беспорядки в Тбилиси, а захват президентского дворца, по ее словам, был инсценирован властью. Об этом она написала в X.

«Эта пародия захвата президентского дворца может быть инсценирована режимом только для того, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа», — написала Зурабишвили.

Она, назвав себя законным президентом Грузии, заявила, что продолжает поддерживать мирные протесты до победы на новых выборах.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что действующая в стране иностранная агентура будет полностью нейтрализована. По его словам, происходящее в столице на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

    Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине

    Премьер Грузии обвинил в беспорядках посла Евросоюза

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом нового налога

    Итальянский художник написал портрет погибшей от обстрела ВСУ девочки

    Стало известно число пострадавших во время беспорядков в Грузии полицейских

    Минобороны России заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА

    Стало известно о неудачах ВСУ на изюмском направлении

    Оппозиционное движение победило на выборах в парламент Чехии

    Экс-президент Грузии назвала провокацией беспорядки в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости