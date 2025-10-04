Экс-президент Грузии назвала провокацией беспорядки в стране

Зурабишвили: Захват президентского дворца в Тбилиси инсценирован властью

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией беспорядки в Тбилиси, а захват президентского дворца, по ее словам, был инсценирован властью. Об этом она написала в X.

«Эта пародия захвата президентского дворца может быть инсценирована режимом только для того, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа», — написала Зурабишвили.

Она, назвав себя законным президентом Грузии, заявила, что продолжает поддерживать мирные протесты до победы на новых выборах.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что действующая в стране иностранная агентура будет полностью нейтрализована. По его словам, происходящее в столице на улице Атонели, где расположен президентский дворец, является преступлением.