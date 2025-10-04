В Киеве глава поставлявшей форму ВСУ фирмы избил велосипедиста

Директор компании, которая поставляла некачественную форму для Вооруженных сил Украины (ВСУ), зацепившись на оживленной трассе в Киеве, поссорился с велосипедистом и ударил его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В Киеве директор фирмы поставщика обмундирования для ВСУ, некий 44-летний Александр Хилик на оживленной трассе вышел из салона своего "Мерседеса" и избил проезжающего мимо велосипедиста», — говорится в сообщении.

Как заявил представитель силовых органов, средства на приобретение автомобиля у Хилика появились после заключения контракта на поставку зимней военной формы для солдат 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ из-за нехватки военнослужащих стало бросать в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами, рассказали в российских силовых структурах. Как отметил источник, из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей командование ВСУ вынуждено отправлять в окопы элитные войска.