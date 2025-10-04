Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 4 октября 2025Бывший СССР

Глава поставлявшей форму ВСУ фирмы избил велосипедиста

В Киеве глава поставлявшей форму ВСУ фирмы избил велосипедиста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Директор компании, которая поставляла некачественную форму для Вооруженных сил Украины (ВСУ), зацепившись на оживленной трассе в Киеве, поссорился с велосипедистом и ударил его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В Киеве директор фирмы поставщика обмундирования для ВСУ, некий 44-летний Александр Хилик на оживленной трассе вышел из салона своего "Мерседеса" и избил проезжающего мимо велосипедиста», — говорится в сообщении.

Как заявил представитель силовых органов, средства на приобретение автомобиля у Хилика появились после заключения контракта на поставку зимней военной формы для солдат 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ из-за нехватки военнослужащих стало бросать в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами, рассказали в российских силовых структурах. Как отметил источник, из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей командование ВСУ вынуждено отправлять в окопы элитные войска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

    Воевавший на стороне ВСУ британский наемник покончил с собой

    Патрушев высказался о политике НАТО против России

    На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в неприятности

    Патрушев назвал Российскую армию самой сильной в мире

    Киев обвинил Китай в предоставлении России спутниковых данных для ударов по Украине

    Россиянка погибла в Болгарии из-за сильного наводнения

    Глава поставлявшей форму ВСУ фирмы избил велосипедиста

    Дубинский назвал ключевое преимущество России над Европой

    На Западе раскрыли позицию Евросоюза по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости