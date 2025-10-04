Бывший СССР
Стало известно о нехватке обеспечения спецназа ВСУ

Командование ВСУ бросает в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за нехватки военнослужащих стало бросать в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами, рассказали в российских силовых структурах. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил источник, из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей командование ВСУ вынуждено отправлять в окопы элитные войска.

«При этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что подразделение спецназа ВСУ готовилось перейти Днепр, однако эта попытка была пресечена Российской армией.

