Известному российскому рэперу удалили опухоль в мозге

Российскому рэперу Гарри Топору удалили опухоль в мозге

Известному российскому рэперу, участнику Versus Battle Гарри Топору (настоящее имя — Игорь Александров) удалили опухоль в мозге. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летний музыкант вышел на связь с забинтованной головой. Он рассказал, что опухоль обнаружили 13 сентября, когда он готовился к туру. Впоследствии команда нейрохирургов в Санкт-Петербурге провела сложную операцию.

«Она [опухоль] уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга», — отметил артист.

После хирургического вмешательства рэпер оказался в реанимации с частичной потерей зрения и слуха. Однако в настоящее время он находится в процессе восстановления и готовится выступать. «Смотрю на календарь — тур через восемь дней», — указал Топор.

Ранее в октябре сообщалось, что продвигающий ЗОЖ рэпер Тарас Мехряков, известный под псевдонимом TRUEтень, впал в кому после передозировки веществ.