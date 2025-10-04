Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:37, 4 октября 2025Культура

Известному российскому рэперу удалили опухоль в мозге

Российскому рэперу Гарри Топору удалили опухоль в мозге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @meistermakintosh

Известному российскому рэперу, участнику Versus Battle Гарри Топору (настоящее имя — Игорь Александров) удалили опухоль в мозге. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летний музыкант вышел на связь с забинтованной головой. Он рассказал, что опухоль обнаружили 13 сентября, когда он готовился к туру. Впоследствии команда нейрохирургов в Санкт-Петербурге провела сложную операцию.

«Она [опухоль] уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга», — отметил артист.

После хирургического вмешательства рэпер оказался в реанимации с частичной потерей зрения и слуха. Однако в настоящее время он находится в процессе восстановления и готовится выступать. «Смотрю на календарь — тур через восемь дней», — указал Топор.

Ранее в октябре сообщалось, что продвигающий ЗОЖ рэпер Тарас Мехряков, известный под псевдонимом TRUEтень, впал в кому после передозировки веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской республике вспыхнули протесты после выборов

    Известному российскому рэперу удалили опухоль в мозге

    Названы лидеры парламентских выборов в Чехии

    Россиянка побывала на курорте Грузии и описала опыт фразой «были очень разочарованы»

    Некоторые народные методы лечения простуды оказались опасны

    Стало известно о надевших женскую одежду с одной целью бойцах ВСУ

    Додик попросил Путина выработать с Трампом решение по Балканам

    В Финляндии сделали заявление после слов генсека НАТО о России

    Москвичам пообещали октябрьское потепление

    Раскрыт «злейший враг» ВСУ в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости