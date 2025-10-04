Бывший СССР
Известный украинский врач призвал наказывать за дискриминацию русскоязычных

Марк Леонов
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал наказывать за дискриминацию русскоязычных на Украине. С таким заявлением он выступил в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

По словам Комаровского, он недоумевает, почему украинские власти не наказывают за проявление русофобии, так как этим вредят самим себе.

Таких надо просто брать за шкирку и наказывать публично. Еще раз говорю, это же просто враги

Евгений Комаровский

По мнению Комаровского, из-за такого отношения к русскоязычным, многие покинувшие страну украинцы не станут возвращаться домой.

Ранее сообщалось, что в Киеве запретили концерт рэперов из-за русского языка.

