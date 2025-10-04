Кадыров раскрыл число отправленных в зону СВО чеченских бойцов

Кадыров: Из Чечни в зону СВО направили 64 тысячи бойцов, включая добровольцев

Из Чечни в зону проведения спецоперации направили 64 137 бойцов, включая 22 986 добровольцев. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

Чиновник отметил, что провел расширенное совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов Чечни — в ходе встречи эту информацию ему передал руководитель регионального штаба СВО, председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

Кадыров подчеркнул, что более 10 тысяч бойцов из республики удостоены высоких государственных наград.

