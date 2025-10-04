Россия
Кадыров раскрыл число отправленных в зону СВО чеченских бойцов

Юлия Мискевич
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Из Чечни в зону проведения спецоперации направили 64 137 бойцов, включая 22 986 добровольцев. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

Чиновник отметил, что провел расширенное совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов Чечни — в ходе встречи эту информацию ему передал руководитель регионального штаба СВО, председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

Кадыров подчеркнул, что более 10 тысяч бойцов из республики удостоены высоких государственных наград.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал об успешно проведенной операции российскими военнослужащими на харьковском направлении.

