Киев обвинил Китай в предоставлении России спутниковых данных для ударов по Украине

Служба внешней разведки (СВР) Украины обвинила Китай в предоставлении России спутниковых данных для ударов по территории республики. Об этом заявил сотрудник ведомства Олег Александров в комментарии «Укринформ».

Киев считает, что Пекин передавал Москве информацию, которая помогала наносить поражать украинские стратегические объекты, в том числе те, которые «могут принадлежать иностранным инвесторам».

«Есть факты высокого уровня сотрудничества России и Китая в проведении спутниковой разведки Украины с целью определения и допразведки стратегических объектов для поражения», — сообщил Александров. Он не раскрыл, о каких именно объектах идет речь.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Великобритания уже помогает Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России. При этом к данным действиям Великобританию и другие страны НАТО подталкивают Соединенные Штаты, отмечено в публикации.