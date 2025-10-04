Мир
Лидером правящей в Японии партии стала женщина

Kyodo: Лидером японских либерал-демократов стала Санаэ Такаити
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Pool / Reuters

Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити избрана лидером правящей там либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщило издание Kyodo.

Ее основным соперником был министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. Новый глава ЛДП, срок полномочий которого продлится до 2027 года, вероятно, станет следующим премьер-министром Японии уже в этом месяце. Дело в том, что коалиция меньшинства остается крупнейшей силой в парламенте, а оппозиционные партии не объединены. Если 64-летняя Такаити победит в борьбе за пост лидера страны, она станет первой женщиной-премьер-министром Японии.

В начале сентября премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о своем намерении уйти в отставку, попросив при этом у граждан прощения за столь внезапный шаг. Исиба заверил, что не хотел держаться за должность и ждал подходящего времени, чтобы принять это решение. Премьер констатировал, что властям не удалось искоренить недоверие японцев к государственной политике, несмотря на принятый закон о политической реформе.

