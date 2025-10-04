Президент Белоруссии Лукашенко: Мир хотят переделить, нам надо выжить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о выживании в условиях передела мира. Соответствующее заявление было сделано лидером республики в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, передает БелТА.

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья — прим. «Ленты.ру») — в лаптях ходить», — указал он.

Лукашенко добавил, что в связи с этим Полесье необходимо развивать и «приводить в чувство».

Ранее белорусский лидер предложил Германии восстановить двусторонние отношения. При этом он отметил, что сделать это будет непросто, но нормализация отношений отвечала бы интересам обоих народов.