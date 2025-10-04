Экономика
03:55, 4 октября 2025Экономика

Массовое обнуление банками лимитов по кредитным картам объяснили

Михтеев: Лимиты кредиток массово обнулили из-за требований к долговой нагрузке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В связи с ужесточением требований к предельной долговой нагрузке (ПДН) банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Эксперт уточнил, что показатель предельной долговой нагрузки не должен превышать 80 процентов, в противном случае финансовая организация будет ограничена в возможности выдавать новые кредиты. При ПДН от 50 до 80 процентов банк имеет право выдпть некоторое количество кредитных продуктов.

