Массовое обнуление банками лимитов по кредитным картам объяснили

Михтеев: Лимиты кредиток массово обнулили из-за требований к долговой нагрузке

В связи с ужесточением требований к предельной долговой нагрузке (ПДН) банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Эксперт уточнил, что показатель предельной долговой нагрузки не должен превышать 80 процентов, в противном случае финансовая организация будет ограничена в возможности выдавать новые кредиты. При ПДН от 50 до 80 процентов банк имеет право выдпть некоторое количество кредитных продуктов.