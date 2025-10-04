Бывший СССР
Массовому побегу украинцев на Чернобыльскую АЭС нашлось объяснение

Военблогер Звинчук: Украинцы массово бегут от мобилизации на Чернобыльскую АЭС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

С началом специальной военной операции (СВО) Чернобыльская зона стала вновь обитаемой, так как украинцы массово бегут в эту область от принудительной мобилизации. Они селятся в домах, заброшенных после аварии на АЭС, пишет MK.RU.

С начала СВО в Чернобыльскую зону переселились несколько тысяч человек. По мнению военного блогера Михаила Звинчука, участь мобилизованного в Вооруженные силы Украины (ВСУ) страшит граждан республики больше, чем радиация.

«Работники ТЦК туда заезжают нечасто, поэтому в зоне отчуждения можно вполне успешно скрываться от призыва. Тем более, что уровень радиационного загрязнения на большей ее части мало чем отличается от стандартного», — отметил Звинчук.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут. Именно этот объект призван защищать окружающую АЭС территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.

