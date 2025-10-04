Россия
Минобороны России заявило об уничтожении 20 украинских БПЛА

Минобороны России: Средствами ПВО уничтожены 20 украинских БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом стало известно из заявления Минобороны России, опубликованного на официальном Telegram-канале ведомства.

«В период с 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 17 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, два — над Брянской областью, один дрон сбили над Орловской областью.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам энергетики Украины. Отмечается, что это были объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.

