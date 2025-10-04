Минобороны России заявило об уничтожении 20 украинских БПЛА

Минобороны России: Средствами ПВО уничтожены 20 украинских БПЛА

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом стало известно из заявления Минобороны России, опубликованного на официальном Telegram-канале ведомства.

«В период с 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 17 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, два — над Брянской областью, один дрон сбили над Орловской областью.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам энергетики Украины. Отмечается, что это были объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.