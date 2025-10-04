Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:37, 4 октября 2025Бывший СССР

Младшие командиры ВСУ разрешили солдатам дезертировать

РИА Новости: Младшие командиры ВСУ разрешают солдатам дезертировать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Младший командный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области разрешает солдатам дезертировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что младшие командиры осознают некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач. В силовых структурах отметили, что особенно много таких случаев отмечено в 425-м отдельном штурмовом полку.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Выхрист, которого дважды мобилизовали, объяснил, что дезертировал из украинской армии из-за обмана командования про отпуск. Солдат также признался, что уже два года не видел семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    Несовершеннолетнюю дочь российского политика заподозрили в убийстве матери и брата

    Российская фигуристка показала вид сзади в обтягивающих лосинах

    Российские штурмовики вошли в Северск

    Атаку БПЛА отразили в российском регионе

    В российском регионе ликвидировали БПЛА

    Пенсионер случайно отравил 24 человек газом

    Присвоенный ВСУ российский танк разгромили в зоне СВО

    Младшие командиры ВСУ разрешили солдатам дезертировать

    На Западе сообщили о стремлении Китая отменить ограничения на сделки с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости