РИА Новости: Младшие командиры ВСУ разрешают солдатам дезертировать

Младший командный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области разрешает солдатам дезертировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что младшие командиры осознают некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач. В силовых структурах отметили, что особенно много таких случаев отмечено в 425-м отдельном штурмовом полку.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Выхрист, которого дважды мобилизовали, объяснил, что дезертировал из украинской армии из-за обмана командования про отпуск. Солдат также признался, что уже два года не видел семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы.