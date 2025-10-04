Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан

ТАСС: Мошенники стали звонить россиянам, представляясь работниками военкоматов

На фоне начавшегося в России осеннего призыва в армию телефонные мошенники начали звонить гражданам и представляться сотрудниками военкоматов, которым будто бы надо уточнить наличие электронной повестки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Потенциальную жертву просят ответить, получала ли она требование явиться в военный комиссариат, и когда человек отвечает отрицательно, то его призывают озвучить код из СМС. Это якобы необходимо для повторной отправки документа. В действительности жулики таким образом рассчитывают получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Кроме того, персональные данные обманутого могут быть использованы для оформления кредитов и микрозаймов.

Информация о том, что мошенники пользуются такой схемой поступила из ряда российских регионов.

Известно также, что мошенники пытаются похищать деньги у россиян через Telegram-бот, который замаскирован под официальную форму портала «Госуслуги».