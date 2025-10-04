Интернет и СМИ
На Западе резко отреагировали на слова Путина о Европе

Профессор Дизен: Из речи Путина следует, что ЕС разрушил отношения с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» означают, что Европа разрушила свои отношения с Россией. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Мой главный вывод из речи Путина: Азия — это будущее», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия может работать с Америкой, но «она покончила с Европой».

Путин выступил на «Валдае» вечером 2 октября. Во время своей речи глава государства порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

