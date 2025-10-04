В России назвали самое напряженное направление в зоне СВО

Депутат Колесник назвал Славянск самым напряженным направлением в зоне СВО

Самое напряженное направление в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня — это Славянск, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О ситуации на фронте депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Наше дело правое, как говорят, победа будет за нами. Сейчас наша армия наступает по всему фронту. Присутствует и моральное превосходство, и превосходство на поле боя наших. Но я не скажу, что моральная сила Украины сильно подорвана. Они еще упорно сопротивляются. Тем более поддерживают их порядка 50 стран. Но наши ребята наступают», — рассказал Колесник.

Самое напряженное направление — это Славянск. Потому что он опирается на нашу границу. Это серьезный очаг сопротивления сегодня Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее появилась информация о том, что Горловка в ДНР подверглась одной из самых массированных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под ударом оказались два района города, повреждения получили жилые дома. В одной из пятиэтажек обрушился лестничный пролет.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ атаковали кинотеатр в городе Каховка Херсонской области. В здании начался пожар.

