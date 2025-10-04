Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 4 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали самое напряженное направление в зоне СВО

Депутат Колесник назвал Славянск самым напряженным направлением в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самое напряженное направление в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня — это Славянск, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О ситуации на фронте депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Наше дело правое, как говорят, победа будет за нами. Сейчас наша армия наступает по всему фронту. Присутствует и моральное превосходство, и превосходство на поле боя наших. Но я не скажу, что моральная сила Украины сильно подорвана. Они еще упорно сопротивляются. Тем более поддерживают их порядка 50 стран. Но наши ребята наступают», — рассказал Колесник.

Самое напряженное направление — это Славянск. Потому что он опирается на нашу границу. Это серьезный очаг сопротивления сегодня

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее появилась информация о том, что Горловка в ДНР подверглась одной из самых массированных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под ударом оказались два района города, повреждения получили жилые дома. В одной из пятиэтажек обрушился лестничный пролет.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ атаковали кинотеатр в городе Каховка Херсонской области. В здании начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США

    Появились кадры с нарушившими работу аэропорта в Мюнхене дронами

    Доктор Мясников перечислил четыре правила для долгой жизни

    В России назвали самое напряженное направление в зоне СВО

    На Украине заявили о российских «агентах и кротах» в ЕС

    Стала известна стоимость второго за месяц отдыха жены Петросяна

    Появились подробности поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

    Стало известно о личном одобрении Нетаньяху атаки судов с гумпомощью для Газы

    В России прокомментировали сообщения о планах изымать пустующие квартиры

    Мужчин старше 30 лет предупредили о связанном с простатитом риске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости