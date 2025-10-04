Патрушев высказался о политике НАТО против России

Патрушев: Генералы НАТО понимают слова Путина и без знания русского языка

В НАТО и не зная русского понимают, о чем говорит российский президент Владимир Путин, заявил помощник российского лидера Николай Патрушев, передает «Россия-1».

По его словам, военное руководство западных стран, в том числе Североатлантического альянса, в отличие от политического, отлично понимает, к какой катастрофе могут привести неосторожные шаги. Патрушев прокомментировал выступление Путина на пленарном заседании Валдайского клуба и напомнил, что ранее советовал генералам НАТО выучить русский язык.

«Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают», — высказался он.

Ранее Путин заявил, что все страны НАТО воют с Россией.