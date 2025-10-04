Мир
15:56, 4 октября 2025Мир

Названа одна из стратегических целей Израиля на Ближнем Востоке

Генерал Аюб: После выхода из Газы Израиль надеется перестроить весь регион
Кирилл Луцюк
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль все активнее закрепляет за собой статус ключевого игрока в новой архитектуре безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб, его процитировало РИА Новости.

Согласно его прогнозу, после прекращения конфликта в Газе Израиль возвращает своих пленных, а ХАМАС остается в секторе, но без участия в управлении. В свою очередь, Катар и Египет организуют управление этим регионом, в обмен на что Израиль постепенно выводит войска и полностью прекращает военные действия. В итоге Тель-Авив избавляется от первой преграды на пути к созданию так называемого регионального мира.

Аюб обратил внимание, что в последние месяцы Израиль при содействии ОАЭ развернул многофункциональный радар в городе Босасо в сомалийском регионе Пунтленд. Этот объект напрямую связан с системой «Железный купол». Кроме того, построена военная база на йеменском архипелаге Сокотра рядом с Баб-эль-Мандебским проливом для слежения за йеменскими ракетами и беспилотниками. Таким образом Тель-Авив создает новую стратегию упреждающей безопасности, которая распространяется далеко за пределы защиты израильских границ и ориентирована на охрану интересов страны в Красном море и Аденском заливе.

До этого сообщалось, что, несмотря на требования президента США Дональда Трампа прекратить обстрелы сектора Газа, Израиль вновь обстрелял эти территории.

