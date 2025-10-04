Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 4 октября 2025Мир

Призывы Трампа не помешали Израилю продолжить бомбежки Газы

Al Jaseera: Израиль ударил по Газе после призывов Трампа прекратить обстрелы
Кирилл Луцюк

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить обстрелы сектора Газа, Израиль снова ударил по этой территории авиацией и артиллерией. Жертвами бомбардировок уже стали семь человек. Об этом сообщил канал Al Jaseera.

Кроме того, разрушены больше двух десятков домов. Как заявила Баптистская больница города Газы, в результате удара по жилому дому в районе Туффа пострадали четыре человека. Четверых из них спасти не удалось. Кроме того, обстреляна больница Насера ​​в Хан-Юнисе. Врачам не удалось сохранить жизни двух детей.

До этого радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что власти Израиля приказали прекратить операцию по захвату Газы. Это решение было принято после того, как воюющие стороны согласились приступить к выполнению мирного плана Трампа. Израильским военным будто бы велели сократить активность в Газе до минимума и разрешили вести исключительно оборонительные действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-помощник президента США раскрыл возможную модель соглашения по Украине

    Спасатели дошли до двух пострадавших при подъеме на вулкан на Камчатке

    Орбан заявил о праве Венгрии не соглашаться с членством Украины в ЕС

    Орбан высказался об угрозе войны для стран Европы

    Полиция Германии не смогла идентифицировать дроны

    В России ответили на утерю в ООН документов о переговорах СССР и США по ядерному оружию

    Российский военный рассказал о позволившей вычислить позицию ВСУ оплошности противника

    Призывы Трампа не помешали Израилю продолжить бомбежки Газы

    Автобус с детьми столкнулся с двумя большегрузами в российском регионе

    По подозрению в расправе над малолетним сыном ветерана СВО задержаны девочки-подростки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости