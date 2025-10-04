Путешествия
Названа возможная причина происшествия с туристами на Камчатке

Туристы могли сорваться с вулкана на Камчатке из-за плохих погодных условий
Маргарита Щигарева
Кадр: Telegram-канал SHOT

Туристы могли сорваться во время восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке из-за плохих погодных условий. Возможную причину происшествия назвало Shot в Telegram-канале.

«Проверяется версия, что туристы не удержались на склоне из-за размытого снегом пути», — говорится в материале. Также утверждается, что спасательную операцию осложняют сильный ветер, наледь и высокий уровень влаги.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли третью сорвавшуюся при подъеме на Вилючинский вулкан туристку. Уточнялось, что девушка находилась выше по склону и не пострадала.

Перед этим стало известно, что один из альпинистов, сорвавшихся при подъеме на Вилючинский вулкан на Камчатке, не выжил. Другая участница восхождения находится в тяжелом состоянии.

