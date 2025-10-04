Орбан предложил России и ЕС провести переговоры о безопасности

Орбан: Венгрия предлагает ЕС и России провести переговоры о системе безопасности

Венгрия предлагает Европейскому союзу (ЕС) и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, сообщает Hetek.

«Нам нужно вести переговоры не об Украине: это важный, но не самый важный вопрос», — сказал политик.

По словам главы венгерского правительства, сейчас самым важным является вопрос о том, как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны в Европе. Он также добавил, что украинский вопрос необходимо будет уладить дипломатическим путем.

Ранее Орбан заявил о стратегическом интересе Венгрии к Украине. Он уточнил, что Будапешт заинтересован в существовании этой страны в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией.

