16:45, 4 октября 2025

Орбан пригрозил ЕС судом

Орбан: Будапешт обратится в суд, если Евросоюз лишит Венгрию права вето
Виктория Кондратьева
Фото: Makic Slobodan / Shutterstock / Fotodom

Если Европейский союз (ЕС) нарушит собственные основные законы, чтобы лишить Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, сообщает Hetek.

«То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, — это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде», — сказал политик.

По словам венгерского премьера, сейчас в ЕС рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии на предстоящих в апреле парламентских выборах, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, поддерживающие Брюссель.

Ранее Орбан предложил России и ЕС провести переговоры о безопасности. Он уточнил, что необходимы переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина не будет главной темой.

