Посол Украины потребовала отменить выступление Нетребко в Цюрихе

Die Weltwoche: Посол Украины добивается отмены выступления Нетребко в Цюрихе

Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова добивается отмены выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Цюрихе, ряд членов городского совета назвал подобные попытки дешевыми. Об этом сообщил журнал Die Weltwoche.

Отмечается, что сначала Венедиктова оказывала давление на руководство театра, где должно было состояться выступление. Потерпев неудачу, она обратилась с похожим требованием к членам городского совета Цюриха, которые назвали действия посла Украины «дешевыми» и «надуманной глупостью».

«Вероятно, уже давно пора государственному органу, назначенному для этой цели, объяснить украинскому послу, что означают конституционная свобода творчества и нейтралитет в Швейцарии. И что подобные неофициальные акты травли в Швейцарии не будут допускаться», — говорится в тексте статьи.

Ранее посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный назвал предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в культовом британском театре. Его реакцию раскритиковали в Венгрии.